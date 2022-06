L’Association Marocaine des Exportateurs organise une rencontre à l’honneur de la délégation d’hommes d’affaires saoudiens en visite au Royaume, le mardi 14 juin à Casablanca.

Plusieurs domaines de partenariat et d’opportunités de business ont été identifiés et seront au cœur des échanges et des discussions entre hommes d’affaires marocains et saoudiens dont notamment : l’industrie, le transport et la logistique, les énergies et énergies renouvelables, l’agroalimentaire, le tourisme, l’immobilier, les mines et la construction.

La délégation Saoudienne, composée de 25 hommes d’affaires, est présidée par Ali Borman, président du Conseil d’Affaires Arabie Saoudite-Maroc de la Fédération des chambres Saoudiennes.