Eurafric Information, la filiale IT du Groupe a été primée ce 11 mai à Berlin par le cabinet « KuppingerCole Analysts AG», cabinet de référence qui fournit des benchmarks et des conseils indépendants dans tous les domaines de la cyber sécurité, en mettant l’accent sur la gestion des identités et des accès.

Distinguée parmi plusieurs nominés de rang mondial, cette nouvelle consécration vient récompenser l’Excellence, la Persévérance et la Vision dont font preuve toutes les forces vives d’Eurafric Information et du Groupe BANK OF AFRICA.