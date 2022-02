La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges en grise mine, mardi, son indice phare, le MASI, perdant 0,71% à 13.767,72 points (pts). Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,85% à 1.117,66 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a reculé de 0,93% à 1.031,13 pts.

Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a diminué de 0,76% à 11.536,21 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a lâché 0,65% à 12.802,58 pts.

Pénalisé par la mauvaise tenue de la majorité de ses valeurs, l’indice sectoriel des banques (-1,5%) a accusé le plus fort repli de la séance, suivi de l’indice de l’électricité (-1,32%) et l’indice du bâtiment et matériaux de construction (-0,91%).

En revanche, l’indice de la chimie s’est offert la plus forte hausse (+0,89%), devant l’indice des télécommunications (+0,33%) et l’indice des assurances (+0,3%).

Le volume global des échanges a porté sur 859,86 millions de dirhams (MDH) dont 559,3 MDH réalisés sur le marché Central (Actions) et 300 MDH sous forme d’augmentation de capital a porté sur 300 MDH.

Pour ce qui est des valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank a drainé 323,46 MDH, Aradei Capital 49,9 MDH et Ciments du Maroc 43,77 MDH. La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 714,28 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, les plus fortes baisses ont été accusées par Involys (-5,23% à 125 DH), Zellidja S.A (-4% à 85,54 DH), Dari Couspate (-3,98% à 5.041 DH), Bank of Africa (-2,66% à 212,2 DH) et Immorente Invest (-2,52% à 112 DH).

En revanche, les meilleures performances ont été l’œuvre de Oulmes (+3,78% à 1.291 DH), Cih (+2,43% à 358,5 DH), S.M Monétique (+2,32% à 205 DH), Atlantasanad (+1,78% à 139,95 DH) et Disway (+1,45% à 768 DH).