La cérémonie de remise des prix Ingénieuses 2020 s’est déroulée à distance le jeudi 1er octobre 2020. Comme chaque année, elle a été l’occasion de célébrer l’ingénierie au féminin et de mettre en lumière les parcours inspirants de femmes et d’élèves ingénieures. Mme Danielle Pailler, Directrice de l’AUF Maghreb, a eu le plaisir et l’honneur de remettre le Prix de l’Élève ingénieure Maghreb d’une valeur de 1 000 euros à Yousra BOUMYAN de l’École Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan.

Créée en 2011 par la Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d’Ingénieurs (Cdfi), l’opération Ingénieuses vise à favoriser l’orientation des jeunes filles vers les formations scientifiques et technologiques et les carrières d’ingénieur-e-s. Elle est désireuse d’éveiller ou de renforcer au sein des écoles d’ingénieur-e-s une véritable mobilisation autour de la lutte contre les stéréotypes de genre et d’agir pour une plus grande mixité au sein des écoles d’ingénieur-e-s et des entreprises. L’Agence Universitaire de la Francophonie, par le biais de l’AUF Europe de l’Ouest, est partenaire de l’opération depuis 2015.

Le Prix de l’Élève ingénieure Maghreb

L’AUF Maghreb est impliquée dans l’opération ingénieuses depuis 2016, année où elle a co-créé, avec l’AUF Europe de l’Ouest et la Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d’Ingénieurs (Cdfi), le Prix de l’Élève ingénieure Maghreb. Par ce prix, l’AUF Maghreb souhaite s’engager dans une démarche de valorisation de la filière des métiers de l’ingénierie auprès du public féminin, pour susciter des vocations d’ingénieure chez les jeunes filles, lutter contre les stéréotypes de genre et promouvoir l’égalité femmes-hommes.

L’opération Ingénieuses comprend un appel à candidatures lancé chaque année au printemps par la Cdfi en partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie. Le Prix de l’Élève ingénieure Maghreb s’adresse plus particulièrement aux élèves ingénieures en formation au sein d’une école d’ingénieur-e-s membres de l’AUF dans les pays du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Tunisie). Ce prix récompense le parcours, les ambitions et l’investissement associatif d’une étudiante. D’une valeur de 500 euros, il comprend un séjour à Paris pour assister à la cérémonie. La crise sanitaire ayant rendu impossible la tenue de la cérémonie cette année à Paris, l’AUF a décidé de remettre un prix de 1 000 euros à la lauréate 2020.

Yousra BOUMYAN, lauréate du Prix Élève ingénieure Maghreb 2020

Yousra BOUMYAN est élève ingénieure en cycle Génie mécatronique de l’ENSA Tétouan, elle est membre du bureau du Club Mécatronique de son école, qui propose d’initier les étudiants à l’apprentissage et à l’application de la robotique et des technologies. Avec ce club, elle a participé pendant cinq ans à diverses compétitions à échelle locale et nationale. Elle a réalisé de nombreux projets en lien avec l’ingénierie au cours de son parcours (conception de drone, d’une maison intelligente, d’un prototype de système ADAS, etc.). Enfin, elle est engagée dans l’association « Futurs ingénieurs » qui vise à sensibiliser la population des zones rurales, et en particulier les jeunes enfants, à l’enseignement pour filles.

Les lauréates 2020

Mme Olfa ZÉRIBI, Directrice de l’AUF Europe de l’Ouest a remis le Prix de l’Élève ingénieure France à Maud CADORET de l’Université de Technologie de Troyes (France). Les autres lauréat·e·s de l’édition 2020 de l’opération Ingénieuses sont : Grenoble INP (projet « Genre INP’lication), école lauréate du prix de l’école la plus engagée avec un projet porté par un ou plusieurs personnels de l’école ; l’ENSIM (projet « IngénieuseMans »), école lauréate du prix de l’école la plus engagée avec un projet porté par une association de l’école ; l’ESITech (projet « Secondaire2ESITech »), école lauréate du prix du projet le plus original ; l’EPF école d’ingénieur·e·s (projet « Violences sexistes et sexuelles sur les campus : réagissons ! »), école lauréate du prix spécial du jury ; Cécile Charrel, lauréate du prix de la femme ingénieure ; Héloïse Jacob, lauréate du prix de la femme ingénieure junior. La cérémonie a été organisée par la Cdfi, l’AUF, Elles bougent, Femmes ingénieurs, Talents du numérique, notre mécène ATC France et nos soutiens, le Bureau national des élèves ingénieurs (BNEI), Campus Channel, la Commission des titres d’ingénieur (CTI), Ingénieurs et scientifiques de France (IESF), Social Builder, STMicroelectronics et Techniques de l’ingénieur.

A propos de l’AUF Maghreb

L’Agence universitaire de la Francophonie est une association mondiale d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche francophones créée il y a près de 60 ans. Elle regroupe 1007 établissements universitaires sur les cinq continents dans 119 pays. Elle est également l’opérateur pour l’enseignement supérieur et la recherche du Sommet de la Francophonie. Elle intervient dans dix régions du monde dont le Maghreb. Installée à Rabat depuis 2012, l’AUF Maghreb anime un réseau de 118 membres dans quatre pays: l’Algérie, la Libye, le Maroc et la Tunisie. Elle pérennise l’action de l’AUF, présente depuis les années 90. Elle compte trois implantations dans trois pays : trois Campus Numériques Francophones (CNF) à Alger (Algérie), Rabat (Maroc) et à Tunis (Tunisie). https://www.auf.org/maghreb/