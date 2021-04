Upline Capital Management (UCM), filiale du groupe BCP dédiée à la gestion d’actifs, s’est vue attribuer par Fitch Ratings la note la plus élevée « Excellent(mar) » avec une perspective stable.

Cette reconnaissance reflète l’expérience éprouvée d’Upline Capital Management, une société de gestion d’actifs de premier plan, dont les processus d’investissement et de gestion sont certifiés et établis conformément aux meilleurs standards internationaux.

Cette notation prend en compte la solidité de la plateforme opérationnelle et de l’environnement de contrôle d’Upline Capital Management, qui bénéficie naturellement du soutien de la BCP, ainsi que les performances des fonds gérés et leur conformité aux attentes des investisseurs les plus exigeants.

Pour rappel, la note « Excellent(mar) » obtenue est basée sur les scores des catégories suivantes :

• Investment Process : Excellent

• Investment Resources : Excellent

• Risk Management : Excellent

• Company and Client Servicing : Excellent

• Investment Performance : Consistent

• Excellent Processus d’Investissement (Investment Process)