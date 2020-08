Le géant de la technologie Apple est devenu mercredi la première entreprise américaine évaluée à plus de 2 trillions de dollars, le double de sa valeur d’il y a à peine deux ans.







Apple a franchi la barre des 2 trillions de dollars lorsque ses actions ont grimpé de 1,2% à 467,78 $ à Wall Street mercredi matin, dans ce qui constitue une nouvelle étape importante pour le fabricant d’iPhones, d’ordinateurs Mac et de montres Apple Watch, renforçant son titre de société publique la mieux évaluée au monde et soulignant à quel point la pandémie a été une aubaine pour les géants de la technologie.







Pas plus tard qu’à la mi-mars, la valeur d’Apple était inférieure à 1000 milliards de dollars après que le marché boursier ait plongé en raison des craintes liées au coronavirus. Le 23 mars, au plus bas de la bourse cette année, la Réserve fédérale a annoncé de nouvelles mesures agressives pour calmer les investisseurs. Depuis lors, le marché boursier – et en particulier les actions d’Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet et Facebook – a largement explosé, le S&P 500 atteignant un nouveau sommet ce mardi.