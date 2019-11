Un juge fédéral a suspendu l’application d’une règle de l’administration Trump exigeant des futurs immigrants qu’ils prouvent qu’ils auront une assurance maladie ou peuvent payer les soins médicaux avant de pouvoir obtenir un visa des Etats-Unis.



Le juge de district de Portland, dans l’Oregon, Michael Simon a rendu une injonction préliminaire empêchant l’application de la règle dimanche.



Sept citoyens américains et une organisation à but non lucratif ont intenté mercredi une action en justice, affirmant que la règle bloquerait près des deux tiers de tous les immigrants légaux potentiels.

La plainte indique également que la règle réduirait considérablement ou éliminerait le nombre d’immigrants qui entrent aux États-Unis avec des visas parrainés par des membres de leur famille.



La règle est le dernier effort de l’administration Trump visant à limiter l’accès des immigrants aux programmes publics tout en essayant de faire passer le pays d’un système d’immigration basé sur la famille à un système fondé sur le mérite.