Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé, jeudi, qu’il procèdera à la rediffusion des cours en vidéos à distance destinés à tous les niveaux scolaires sur les chaînes de télévision nationales pendant les vacances de l’Aid Al-Fitr, du 28 Ramadan au 2 Chaoual 1441, à l’exception du jour de l’Aid.

En outre, de nouveaux cours seront dispensés sur les chaînes Athaqafia, Laâyoune TV, Tamazight TV et Arryadia à partir du 3 Chaoual 1441, indique un communiqué du ministère, soulignant que cette période sera dédiée à la révision et à la préparation aux examens en se focalisant sur les matières sur lesquelles porteront les examens, indique un communiqué du ministère.

Le département a affirmé à nouveau que l’actuelle année scolaire n’est pas encore achevée, soulignant l’importance que revêtent les prochaines étapes pour le parachèvement avec succès du parcours scolaire des élèves et pour le renforcement de leurs chances de réussite, précise-t-on.

A cette occasion, il a exprimé ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à l’occasion de l’avènement de l’Aïd à tous les apprenants et à leurs parents, ainsi qu’aux cadres pédagogiques et administratifs et à tous les citoyens.