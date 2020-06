Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a pris part ce jeudi au Sommet Mondial sur la Vaccination.

Organisé par le Royaume-Uni, ce Sommet virtuel a connu la participation de plusieurs Chefs d’Etat et de Gouvernement, ministres et hauts responsables de l’ONU et de ses agences spécialisées, ainsi que des représentants du secteur privé.

A noter que, vu le nombre restreint de pays conviés à ce Sommet, l’invitation du Maroc constitue une reconnaissance de la gestion considérée comme exemplaire de la pandémie par le Royaume, sous la conduite du Roi Mohammed VI.