KIFAL Auto annonce recentrer son offre pour faciliter au consommateur marocain l’achat d’un véhicule d’occasion en payant en plusieurs fois, dans un contexte de repli des ventes du neuf en 2022.

Selon les statistiques de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), les ventes de voitures neuves sont en repli de 8 % par rapport à l’année 2021. Une baisse qui s’explique notamment par des ruptures dans la chaîne d’approvisionnement et une hausse des prix de vente, rendant, par conséquent, le coût de la mobilité plus important et l’acquisition d’un véhicule d’occasion plus intéressante que par le passé.

En plus des achats comptant, historiquement dominants sur le segment, les clients de KIFAL Auto ont désormais la possibilité d’acheter un véhicule d’occasion avec différentes options de financement allant de 12 à 84 mois : crédit consommation non affecté, crédit automobile d’occasion avec une carte grise barrée ou encore la Mourabaha avec les banques participatives.

Une offre annoncée comme une première par laquelle l’acheteur peut effectuer toutes les démarches en ligne ; de la simulation à la validation du crédit en passant par la collecte des documents. Par ailleurs, KIFAL Auto est aujourd’hui le seul acteur à permettre l’obtention d’une option de financement pour n’importe quel véhicule, que celui-ci soit ou non en vente sur sa plateforme, est-il annoncé.

Tout véhicule d’occasion est ainsi éligible au crédit auto, et notamment ceux vendus lors de transactions de particulier à particulier qui concernent plus de 90 % des transactions au Maroc. Nizar Abdallaoui Maane, PDG et fondateur de KIFAL Auto, commente : « depuis le lancement en octobre 2022, nous constatons une très forte demande qui confirme le besoin lié au contexte actuel. Lors du seul mois de décembre, nous avons reçu près de 4000 demandes de financement sur notre plateforme ».

Ce repositionnement stratégique de KIFAL Auto s’inscrit dans la continuité d’Autochek, la startup nigériane qui a racheté l’entreprise marocaine en mai dernier. « Ce repositionnement de KIFAL Auto est aligné avec le positionnement global d’Autochek sur le reste du continent africain, dont le cœur de métier est d’établir un pont entre les acheteurs de véhicules d’occasions et les institutions financières », conclut Nizar Abdallaoui Maane.