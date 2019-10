La quantité moyenne de viandes rouges consommées par au Maroc s’élève à 17,3 kg en 2018. Et comparé aux pays de son entourage, le Maroc consomme plus que la Tunisie (autour de 6 kg/habitant) et l’Algérie (14,4 kg/habitant) mais moins que la France, pays habituel de référence, pour laquelle la moyenne est de 86,3 kg par an.

Au total, la production nationale de viandes rouges est de 603 000 tonnes, permettant de couvrir 98% des besoins, d’après des données du ministère de l’Agriculture.

Quant cheptel national, il est composé aujourd’hui de 3,5 millions de têtes de bovins, 20,6 millions de têtes d’ovins, 6,5 millions de têtes de caprins et 180.000 têtes de camelins.