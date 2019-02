Le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia, Souverains du Royaume d’Espagne, ont quitté, ce mercredi en début d’après-midi, l’aéroport Adolfo Suarez Madrid Barajas à destination du Maroc pour une visite officielle de deux jours dans le Royaume, à l’invitation du Roi Mohammed VI.

Les Souverains espagnols sont accompagnés d’une importante délégation ministérielle, composée du ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, Josep Borrell, du ministre de l’Intérieur, Fernando Grande Marlaska, du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, du ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas, ainsi que du ministre de la Culture et du Sport, José Guirao.

Le Roi Mohammed VI aura des entretiens officiels avec son hôte et offrira un dîner officiel en l’honneur des Souverains du Royaume d’Espagne et de la délégation les accompagnant, avait indiqué un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Les deux Souverains présideront la signature de conventions entre les deux pays, selon la même source.

IM