Infomediaire Maroc – Le Sahara marocain a été classé parmi les 50 plus beaux voyages dans le monde, à la 27ème place. Le classement en question est décrit par ses créateurs comme ‘‘la liste la plus exhaustive des meilleurs voyages au monde’’ mais encore ‘‘un guide incomparable pour des aventures diverses et dynamiques avec des activités exaltantes dans les terres les plus spectaculaires, mystiques et culturellement riches de la planète’’.

Née de la collaboration entre Flight Network, une des plus grande agence de voyages, ainsi que 500 des meilleurs journalistes, agences, blogueurs et éditeurs de voyages au monde, la liste ne tarit pas d’éloge au moment de présenter le Sahara marocain : ‘‘Des ciels éblouissants, des histoires racontées à la lueur d’un feu de camp et des chameaux d’un autre monde, qui vous transportent à travers le sable doré attendent les aventuriers qui oseront dire oui à une odyssée à travers le Sahara’’.

Rédaction Infomediaire.