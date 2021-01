Dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc, le porte-parole de WhatsApp a déclaré que “comme nous l’avons annoncé en octobre, WhatsApp veut rendre les achats plus faciles et permettre aux gens d’obtenir de l’aide directement des entreprises sur l’application WhatsApp. Si la plupart des gens utilisent WhatsApp pour discuter avec leurs amis et leur famille, de plus en plus de gens s’adressent également aux entreprises.

Afin d’accroître la transparence, nous avons mis à jour la politique de confidentialité pour informer que les entreprises peuvent désormais choisir de recevoir des services d’hébergement sécurisés de notre société mère Facebook pour les aider à gérer leurs communications avec leurs clients sur WhatsApp. Bien entendu, il appartient à l’utilisateur de décider s’il souhaite ou non envoyer un message à une entreprise sur WhatsApp.

La mise à jour ne modifie pas les pratiques de partage de données de WhatsApp avec Facebook et n’a pas d’impact sur la façon dont les gens communiquent en privé avec leurs amis ou leur famille où qu’ils soient dans le monde. WhatsApp reste profondément engagé dans la protection de la vie privée des gens. Nous communiquons directement avec les utilisateurs via WhatsApp à propos de ces changements afin qu’ils aient le temps de revoir la nouvelle politique au cours du mois prochain”.

