A l’issue de sa réunion du 11 février 2020, le Conseil d’Administration de ZALAR Holding a procédé aux nominations suivantes :



 Ali BERBICH en qualité de Président du Conseil d’Administration, et

 Siham BENHAMANE en qualité de Directrice Générale de ZALAR Holding.

Ali BERBICH, après avoir occupé plusieurs fonctions de direction depuis 2002, puis assuré la direction générale du Groupe depuis 2013, a contribué avec succès à la croissance et à l’institutionnalisation de ce dernier, le positionnant ainsi en tant que leader du marché avicole marocain.

Siham BENHAMANE a rejoint ZALAR Holding en 2005 et a dirigé plusieurs pôles d’activité au sein du Groupe. A ce titre, elle dispose d’une parfaite maitrise des différents métiers et activités de la filière avicole. Son engagement dans la structuration et le développement du Groupe l’a très vite positionnée comme un élément incontournable du top management de ZALAR Holding.

La nouvelle équipe dirigeante, menée par Siham BENHAMANE, aura la responsabilité de conduire la feuille de route stratégique du Groupe au Maroc et à l’international. Elle œuvrera notamment à renforcer la performance opérationnelle des filiales et à maximiser les synergies entre elles, dans une logique d’intégration renforcée.

A noter que ZALAR Holding a été accompagné dans la définition de sa nouvelle organisation par le cabinet PwC