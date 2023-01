Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a assuré lundi que les travaux sont actuellement en cours pour la création, l’extension et la réhabilitation d’environ 22 nouvelles zones d’accélération industrielle dans 8 régions du Royaume, sur une superficie estimée à 1.400 hectares, en plus du lancement des travaux de l’Agropole du Loukkos au niveau de la province de Larache.

Akhannouch, qui répondait à une question centrale sur « la politique adoptée pour la promotion de l’investissement », lors de la séance mensuelle des questions orales adressées au chef du gouvernement à la Chambre des représentants, a précisé que le gouvernement œuvre pour le soutien du développement des zones d’activités économiques et industrielles au niveau des différentes régions du Royaume, notant qu’un montant de 37,5 millions de dirhams (MDH) a été destiné à la création et la réhabilitation des zones industrielles dans les provinces de Guercif, Jerada et Marrakech, tandis qu’un montant de 22 MDH a été dédié à des zones industrielles en cours d’étude ou de réalisation dans les provinces de Jerada et Settat.

Compte tenu de la grande importance que revêt le secteur de la logistique en matière d’attractivité des investissements, notamment au niveau de l’industrie, le gouvernement s’est efforcé de continuer à mettre en œuvre le plan national de développement des zones logistiques dans les différentes régions du Royaume, a-t-il ajouté, rappelant que huit schémas directeurs de zones logistiques ont été élaborés dans 8 régions, et approuvés au niveau local.