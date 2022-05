Dix conventions d’investissement dans la région de Fès-Meknès ont été signées, mercredi 18 mai 2022, à Fès, par le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, avec des opérateurs industriels locaux, d’un montant de 160 millions de dirhams et générant près de 520 emplois directs.

Inscrits à la banque de projets lancée par le Ministère de l’Industrie et du Commerce, ces nouveaux investissements visent le renforcement du tissu des PME de la région et de la souveraineté industrielle du Royaume. Accompagnés dans le cadre des programmes tels que Istitmar PME et Tatwir Croissance verte, ces projets relèvent de six secteurs industriels stratégiques : chimie-parachimie, textile et habillement, matériaux de construction, électrique et électronique, automobile et énergies renouvelables.

« La souveraineté industrielle de notre pays passe inéluctablement par la PME. Ces nouveaux projets, que nous avons appuyés et suivis, en sont révélateurs. Ils apportent la preuve tangible du rôle important que joue la PME en tant que vecteur du développement industriel régional et maillon fort de sa dynamique économique », a déclaré Mezzour. Et de souligner que Fès-Meknès est la 5ème région nationale en terme de projets accompagnés par la Task Force Souveraineté du ministère. « Nous totalisons, au jour d’aujourd’hui, 81 projets d’investissement dans cette région, dont 75% sont financés par un capital marocain. Cela représente 5.536 emplois directs et un potentiel de substitution aux importations de 2,5 MMDH et à l’export à 1,574MMDH. La région de Fès-Meknès confirme sa dynamique à travers la diversité des secteurs industriels qui s’y développent attestant ainsi de sa place en tant que pôle économique créateur de richesse et d’emploi. Nous continuerons à travailler ensemble avec les PME pour favoriser davantage la production locale ».

Cinq des dix projets d’investissement concernent les filières de la chimie, plasturgie et du papier carton et portent, entre autres, sur la réalisation ou l’extension d’unités de production.

Dans le secteur du textile et habillement, la convention signée vise la réalisation d’une unité de confection du prêt-à-porter. Quant aux secteurs des matériaux de construction et de l’électrique et électronique, les investissements portent, respectivement, sur la réalisation d’une unité de traitement de marbre et d’une autre de production de compteurs électriques numériques et intelligents.

Les deux autres projets ont pour finalité la réalisation d’une unité de production des radiateurs et l’installation d’une ligne de production de panneaux photovoltaïques.

La signature de ces conventions d’investissement a constitué la première étape de la visite de travail effectuée, ce même jour, par Mezzour dans la région de Fès-Meknès. Le Ministre a ainsi visité les unités industrielles ALSTOM et MAROC MODIS à l’ex-COTEF et s’est également rendu au site du Parc Industriel de Ain Cheggag (PIAC) et au Parc d’exposition international de Fès pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de ces deux projets.

D’une superficie de 81ha, le PIAC, composé de deux zones, une destinée à abriter le secteur du cuir et une autre consacrée aux activités généralistes, vise à créer un noyau d’activité industrielle dans la commune de Ain Cheggag. Après avoir fait l’objet d’une convention de mise en valeur signée en octobre 2020, le PIAC a connu d’importants travaux d’aménagement dont l’état d’avancement a atteint, aujourd’hui, 50% et qui s’achèveront à la fin de cette année. Une station d’épuration, qui sera réalisée dans ce cadre, fera, elle, l’objet d’un appel d’offre qui sera bientôt lancé par la société Al Omrane.

Par ailleurs, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par le CRI le 23 mars 2022 et clôturé le 25 avril 2022. 123 dossiers reçus, dans ce cadre, seront examinés par la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) le 19 mai courant. Tandis qu’un autre appel à manifestation d’intérêt sera lancé à la fin de ce mois-ci.

Pour ce qui est du Parc d’exposition international de Fès, l’état d’avancement des travaux de réalisation des deux premières tranches relatives à l’aménagement du centre d’affaire et du hall des expositions ont atteint plus de 50%. La troisième tranche, voirie & réseaux divers, elle, est accomplie à 90%, quant à celle de l’électricité /éclairage public, elle est d’ores et déjà achevée. Les travaux de construction des guichets et parvis seront, eux, lancés fin mai.

La quatrième tranche, consistant en la réalisation d’un grand hall de 4000 m², fera l’objet d’un appel d’offre qui sera lancé en juillet 2022.