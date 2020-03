Le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb a démenti catégoriquement l’existence d’un “foyer épidémique” de coronavirus dans un quartier de Casablanca, affirmant que la situation est “maîtrisée et sous contrôle”.



“Les seuls cas confirmés enregistrés au Maroc sont ceux importés et il n’y a aucun foyer épidémique nulle part”, a déclaré le ministre.



A cet égard, Ait Taleb se veut rassurant sur l’état de santé des personnes contaminées, prises en charge dans les établissements hospitaliers.”L’état de santé des cas confirmés est rassurant et en constante amélioration”, a-t-il dit, dénonçant la diffusion de fake news qui visent, selon lui, à saper les efforts déployés afin d’endiguer la propagation du virus.



Pour l’instant, huit cas confirmés de contamination ont été enregistrés au Maroc, dont un décès. Les personnes qui étaient en contact avec les patients sont placées sous surveillance par les services du ministère de la Santé.



Le gouvernement a adopté une batterie de mesures dans le souci de confiner et limiter la propagation du virus Corona