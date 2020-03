Dans le cadre du suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus au niveau international, et à l’instar de la suspension des connexions aériennes et maritimes avec l’Italie, l’Espagne et la France, le Maroc a décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les vols en provenance et à destination de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et du Portugal, annonce un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Dans une démarche de concertation, ces mesures ont été notifiées directement et préalablement aux pays concernés, souligne la même source.

Les autorités marocaines continueront à suivre la situation dans les différents pays et à prendre les mesures nécessaires.

Bien entendu, ajoute le communiqué, les connexions aériennes et maritimes seront rétablies, une fois cette crise sanitaire mondiale dépassée