Après l’Algérie il y a quelques jours, le Maroc entamera dans 48 heures le rapatriement des Marocains bloqués en Espagne. L’annonce a été faite ce mardi à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le ministre, qui répondait à une question centrale à la Chambre des conseillers, a précisé que la priorité sera accordée aux ressortissants marocains résidant dans le sud de l’Espagne, particulièrement Algésiras, avant d’englober ensuite la Catalogne, le Pays Basque et la capitale Madrid.

L’opération de rapatriement, qui bénéficiera aux personnes disposant de visas de courte durée, sera étendue par la suite à la Turquie, la France, les pays du Golf et les pays africains dans le strict respect des mesures sanitaires, a-t-il ajouté.

Bourita a affirmé que les préparatifs vont bon train pour le retour des Marocains bloqués dans ces pays en raison des mesures adoptées en riposte à la pandémie du Covid-19, conformément à un calendrier bien défini.

Les autorités marocains sont engagées à mener à bien le rapatriement de ces citoyens selon une approche globale et responsable conciliant entre leur droit garanti au retour, les exigences de la situation épidémiologique et l’impératif de prise en charge des rapatriés et leur accompagnement dans les meilleures conditions.