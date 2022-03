S’exprimant lors d’une réception de networking organisée en l’honneur d’hommes d’affaires américains venus examiner les moyens de coopération et de partenariat avec les chefs d’entreprises marocains, le Chargé d’affaires à l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc, David Greene, a mis en lumière le potentiel économique dont dispose le Maroc pour consolider les relations économiques bilatérales et promouvoir la croissance entre les deux pays.

La visite de la délégation américaine donne une nouvelle dynamique aux efforts consentis en faveur du renforcement des liens commerciaux entre le Maroc et les États-Unis à l’aune du 15ème anniversaire, fêté en 2021, de l’accord de libre-échange (ALE) scellé entre les deux pays, a déclaré le diplomate.

« Nous avons discuté avec les participants de la manière dont cet ALE a contribué à accroître les opportunités commerciales entre les États-Unis et le Maroc, à développer le commerce et à créer des milliers d’emplois au profit de nos deux pays », a-t-il dit, précisant que depuis son entrée en vigueur en 2006, le commerce entre les deux pays a quintuplé pour permettre à plus de 120 entreprises américaines d’opérer dans le Royaume.