Le Groupe KITEA, leader dans la distribution de meubles au Maroc, vient d’annoncer l’acquisition d’une participation majoritaire au sein de Furniture Palace Limited, leader de la distribution de meubles de maison, de meubles de bureau et d’accessoires de maison au Kenya. Cette transaction en Afrique de l’Est constitue la première acquisition de KITEA en dehors des frontières du Maroc et se trouve être en droite ligne avec sa stratégie d’expansion panafricaine.

Commentant cette transaction, Amine Benkirane, fondateur et PDG de KITEA, a déclaré que ‘‘l’investissement de KITEA dans Furniture Palace s’inscrit dans notre vision de construire le meilleur groupe diversifié de distribution de meubles à travers l’Afrique. Notre mission au Maroc a toujours été de démocratiser le mobilier tout en offrant la meilleure offre et la meilleure expérience client aux consommateurs marocains et nous sommes impatients d’étendre cette vision au-delà des frontières du Maroc. Nous aspirons à tirer parti des fondations solides de l’organisation et de la qualité de la marque, qui ont été construites par les actionnaires fondateurs et l’équipe dirigeante de Furniture Palace au fil des deux dernières décennies, pour déployer notre offre et notre savoir-faire accumulé historiquement au bénéfice des consommateurs kényans et du reste de la sous-région’’.