Les voyageurs vers le Maroc depuis les pays de la liste “B”, non ou pas complètement vaccinés, ne seront plus obligé d’observer une quarantaine de dix jours dans l’un des établissements hôteliers désignés à cet effet par les autorités, mais devront se soumettre à un confinement à domicile. Moins coûteux et surtout moins contraignant.

Cette quarantaine, dont la durée est fixée à 10 jours, pourra être observée par les concernés, chez eux ou à une adresse qu’ils devront communiquer aux autorités. En cas de non disposition d’un pass vaccinal, toute personne âgée de plus de 12 ans devra présenter un test PCR négatif à l’arrivée au Maroc et en subir un autre à l’approche de la fin de la quarantaine.

Les personnes qui disposent d’un pass vaccinal, délivré il y a au moins 14 jours, ne sont pas concernées par cet isolement à domicile.