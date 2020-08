Selon les chiffres de l’association des importateurs des véhicules au Maroc (AIVAM), 14 377 véhicules neufs ont été écoulés sur le marché, au terme du premier mois du second semestre, soit une hausse de 10,43% par rapport à juillet de l’an dernier.





Le segment des véhicules particuliers (VP) a connu un total de 12.817 immatriculations, soit une hausse de 10,43% comparativement au même mois de l’année passée, tandis que le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) avance pour sa part d’environ 8,03%.





A noter toutefois que même si le marché automobile sort la tête de l’eau, il demeure dans le rouge avec un cumul de ventes de 60 151 exemplaires écoulés et une contre-performance de -35,86% par rapport aux sept premiers mois de 2019.





Et le rattrapage prévu au deuxième semestre ne permettra probablement pas aux concessionnaires d’atteindre le niveau d’activité de 2019.