Deux grands projets en cours relatifs à l’assainissement des eaux pluviales seront opérationnels fin 2021. Il s’agit de la galerie de stockage des eaux pluviales à Hay Sadri dont les travaux de réalisation avancent conformément au planning préétabli. L’objectif de ce projet est de protéger le quartier “Hay Sadri” contre les inondations à travers le stockage durant les épisodes pluvieux d’un volume d’eaux allant jusqu’à 14.000 m³.



D’une longueur de plus de 1,3 km et d’une profondeur allant de 30 à 40 mètres, cet ouvrage majeur protégera aussi l’avenue Mohamed Bouziane, le boulevard 10 mars contre les débordements jusqu’à une intensité de pluie décennale (22 mm/heure). Le coût de l’investissement est de 182 millions de dirhams (MDH), financés par la Lydec.



Pour accompagner l’urbanisation des zones d’Errahma et de Hay Hassani et pour lutter contre les débordements au niveau de la Route Nationale n°1 (RN1) et du quartier Lissasfa, Lydec a lancé fin 2018 le projet de mise en place d’un système d’assainissement des eaux usées et pluviales de ces zones. L’objectif est de protéger cette partie de Casablanca contre les inondations, mais aussi de collecter les eaux usées des lotissements en cours d’aménagement et ceux à venir et les acheminer jusqu’aux réseaux existants.



Ce projet est financé par le Fonds de Travaux à hauteur de 313,5 MDH. Les travaux ont démarré par la construction d’une station de pompage des eaux usées d’une capacité de 200 litres/s, d’une galerie souterraine d’une longueur de 3,4 km et d’une conduite de 410 mètres linéaires. Son coût s’élève à 313,5 MDH HT répartis ainsi : 76,2 MDH pour les travaux d’assainissement des eaux usées et 237,3 MDH pour les travaux d’assainissement des eaux pluviales, précise la même source.