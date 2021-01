Deux stagiaires commandos de la Marine Royale sont portés disparus après avoir été emportés par de très forts courants marins lors d’un entraînement en mer, le 20 janvier, au large de Ksar Sghir, apprend-on vendredi de source militaire.

Des stagiaires commandos de la Marine Royale ont été emportés par de très forts courants marins lors cet entraînement, et certains d’entre eux ont pu regagner la côte marocaine avec l’assistance des garde-côtes et des zodiacs de la Marine Royale, précise la source, ajoutant que quatre stagiaires ont été déclarés portés disparus.

Deux parmi ces derniers ont réussi à regagner la côte espagnole à la nage, dans des vagues houleuses d’une mer agitée, faisant preuve d’une indéniable bravoure et un degré élevé de professionnalisme, fait savoir la même source, notant que ces deux militaires ont été rapatriés par les moyens aériens des Forces Armées Royales (FAR) et qu’ils sont dans un bon état de santé.

Les deux autres militaires sont toujours portés disparus, note la source militaire, qui souligne que plusieurs moyens aériens et maritimes des FAR et de la Gendarmerie Royale, spécialisés dans les opérations de recherche et de sauvetage, sont déployés à leur recherche, dans le cadre du dispositif national SAR (Search and Rescue).