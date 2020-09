Quelque 2,4 milliards de DH (MMDH) de subventions ont été accordées aux agriculteurs de la région Béni Mellal-Khénifra depuis 2008, dans le cadre du Fonds de développement agricole (FDA), soit 39 % du montant total d’investissement qui s’élève à 6,2 MMDH, a indiqué le directeur régional de l’Agriculture, Hssain Rahaoui.





Depuis la création des guichets uniques en 2008 et jusqu’en 2020, le nombre de dossiers de demande d’aide financière traités au niveau de la région dans le cadre du FDA s’élève à 47.297 dossiers pour un montant global de subvention accordé par l’Etat de 2,4 MMDH et une moyenne de 3.784 dossiers traités par an, a souligné Rahaoui dans une déclaration à la MAP, relevant que ces mesures d’incitation à l’investissement entreprises par l’Etat dans le cadre du FDA au niveau de la Direction régionale d’agriculture (DRA) Béni Mellal-Khénifra ont permis d’atteindre des résultats probants.









Dans ce cadre, le responsable régional a affirmé que l’ambitieuse stratégie agricole a permis une révision du fonds des incitations de l’Etat dans le cadre du FDA en vue d’atteindre les objectifs du Plan Maroc Vert dans l’ensemble des filières de production, faisant savoir que les projets dans la zone d’action de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Tadla (ORMVAT) représentent 54% du montant de la subvention accordée par l’Etat, suivi par Béni Mellal 20%, Khénifra 14%, Khouribga 10% en enfin Azilal avec 2%.







En ce qui concerne la répartition de l’aide financière par type d’investissement, les projets d’irrigation localisée et d’aménagement hydroagricoles représentent 51% du montant de la subvention (1,2 MMDH), alors que les projets du matériel agricole viennent en deuxième position avec un taux de 22% (535 millions de DH) suivi des projets de l’intensification de la production animale avec un taux de 18% (437 MDH) et des projets de plantations fruitières avec 6% (134 MDH), a détaille Rahaoui.

Les exportations et les unités de valorisation viennent en dernière position avec un taux de 2% chacune représentant respectivement les montants suivants : 0,039 et 0,045 MMDH.







Malgré la proclamation de l’état d’urgence sanitaire, le secteur agricole dans la région Béni Mellal-Khénifra n’a connu aucune interruption dans la mesure où la superficie cultivée de cultures maraîchères s’élevait à fin mai 7.069 hectares, dont 2.029 ha d’oignon.









Malgré la propagation du Covid-19, les activités agricoles et les cultures printanières de la région Béni Mellal-Khénifra se sont déroulées de “manière normale et se sont poursuivies dans la normalité” selon le calendrier fixé par la DRA pour atteindre 7.069 hectares, au moment où la superficie réalisée en cultures maraîchères avait atteint 95 % de la superficie programmée à cette même date.









La région Béni Mellal-Khénifra s’attend à une production record estimée à un million de tonnes de betteraves sucrières au titre de la campagne agricole en cours, soit un taux de rentabilité de 78 tonnes/hectare et des revenus d’environ 500 MDH, selon les données de la DRA.