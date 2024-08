Depuis l’accession au Trône du Roi Mohammed VI, le Maroc a fait du développement des petites exploitations agricoles une priorité nationale. À travers des programmes comme le Plan Maroc Vert et la stratégie Génération Green, le Royaume a initié diverses initiatives visant à soutenir les petits agriculteurs : financement adapté, formation, regroupement en coopératives, accès aux marchés, inclusion des femmes et des jeunes…

Depuis l’avènement du règne de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a accordé une attention particulière au développement des petites exploitations agricoles. Cette priorité s’est manifestée à travers divers programmes et initiatives visant à soutenir et à moderniser ces exploitations, reconnaissant leur importance pour l’économie rurale et la sécurité alimentaire du pays.

Le Plan Maroc Vert, lancé en 2008, a marqué un tournant dans la politique agricole du pays. Son deuxième pilier était spécifiquement dédié à l’agriculture solidaire, ciblant les petits agriculteurs dans les zones marginales. Ce pilier visait à améliorer les revenus des agriculteurs les plus vulnérables, à lutter contre la pauvreté rurale et à promouvoir une agriculture plus durable.

Dans ce cadre, de nombreux projets ont été mis en œuvre, allant de la reconversion des cultures à l’intensification de la production, en passant par la valorisation des produits locaux. Ces projets ont bénéficié d’un soutien financier et technique important de l’État.

Accès au financement et soutien économique

L’accès au financement reste l’un des principaux défis pour les petits agriculteurs. Pour y remédier, le Maroc a encouragé le développement du microcrédit agricole. Des institutions spécialisées, comme le Crédit Agricole du Maroc, ont mis en place des produits financiers adaptés aux besoins spécifiques des petites exploitations.

Par ailleurs, le Fonds de développement agricole a été réformé pour mieux cibler les petits agriculteurs, avec des subventions et des aides à l’investissement plus accessibles.

Le gouvernement a également fortement encouragé le regroupement des petits agriculteurs en coopératives. Cette approche permet aux agriculteurs de mutualiser leurs ressources, d’accéder plus facilement aux marchés et de bénéficier d’économies d’échelle. Des incitations fiscales et des aides spécifiques ont été mises en place pour favoriser la création et le développement de ces coopératives agricoles.

Formation et renforcement des capacités

Reconnaissant l’importance du capital humain dans le développement agricole, le Maroc a investi massivement dans la formation et le renforcement des capacités des petits agriculteurs. L’Office national du conseil agricole (ONCA) joue un rôle central dans ce domaine, offrant des services de conseil et de formation adaptés aux besoins des petites exploitations. Des programmes de formation spécifiques ont été conçus, couvrant des domaines tels que les techniques agricoles modernes, la gestion d’exploitation et la commercialisation des produits. Ces formations visent à doter les petits agriculteurs des compétences nécessaires pour moderniser leurs pratiques et améliorer leur productivité.

Amélioration de l’accès aux marchés

L’un des objectifs clés des programmes de soutien est d’améliorer l’accès des petits producteurs aux marchés. Cela passe par plusieurs initiatives dont, notamment, la création de plateformes de commercialisation dédiées aux produits des petites exploitations et coopératives, le soutien à la labellisation et à la valorisation des produits du terroir, ainsi que l’aide à l’intégration dans les chaînes de valeur agricoles. Ces mesures visent à permettre aux petits agriculteurs de mieux valoriser leur production et d’accéder à des marchés plus rémunérateurs.

Inclusion des femmes et des jeunes

Une attention particulière a été accordée à l’inclusion des femmes et des jeunes dans le développement agricole. Des programmes spécifiques ont été mis en place pour encourager l’entrepreneuriat agricole féminin et l’installation de jeunes agriculteurs. Ces initiatives comprennent des aides financières spécifiques, des programmes de formation adaptés et un accompagnement personnalisé pour les projets portés par des femmes ou des jeunes. L’objectif est de dynamiser le secteur agricole en favorisant la participation de ces groupes, souvent marginalisés.

Défis persistants et solutions d’avenir

Malgré ces efforts, les petites exploitations au Maroc continuent de faire face à de nombreux défis, notamment la fragmentation des terres, la vulnérabilité aux changements climatiques et la concurrence des grandes exploitations. La stratégie Génération Green 2020-2030 vise à relever ces défis en poursuivant et en renforçant les efforts de soutien aux petites exploitations. Elle met notamment l’accent sur la digitalisation de l’agriculture, l’amélioration de la résilience face au changement climatique et le développement d’une classe moyenne agricole.

