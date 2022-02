Trois banques marocaines figurent dans le Top 500 des marques bancaires les plus valorisées et les plus fortes au monde en 2022, selon le classement de Brand Finance publié dans le magazine The Banker. Il s’agit de la Banque Populaire (288ème), Attijariwafa bank (299ème) et Bank of Africa (466ème). A noter que, en Afrique, En Afrique, seul cinq autres banques (toutes sud-africaines) figurent dans ce Top 500 : Standard Bank, First National Bank, ABSA, Nedbank et Investec.