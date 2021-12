Trois marques se partagent le marché des eaux en bouteilles au Maroc à savoir, Sidi Ali, Ain Saïss et Sidi Harazem, ressort-il d’une étude du groupe Sunergia.

Cette étude sur la notoriété des marques d’eaux embouteillées au Maroc à domination locale montre, en effet, que Sidi Ali est leader du palmarès avec 51% de citations, alors que Aïn Saiss et Sidi Harazem sont deuxième et troisième du classement avec respectivement 15% et 11%.

Aussi, les 4 premières marques du palmarès appartiennent à deux importants opérateurs du marché, en l’occurrence les Eaux Minérales d’Oulmès (Sidi Ali et Bahia) et Sotherma (Aïn Saiss et Sidi Harazem) lesquels concentrent le plus de parts de marché et sont d’ailleurs les plus anciens sur le marché, précise l’étude, réalisée dans le cadre d’une série consacrée aux Top-Of-Mind des marques.

Ciel et Aquafina sont les seules marques étrangères présentes dans ce classement et deux marques sur 10 sont des eaux de table à savoir, Bahia et Ciel, précise la même source.