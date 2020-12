Les ports de Casablanca, Jorf Lasfar et Mohammedia ont assuré le transit de 66 millions de tonnes (MT) durant les onze premiers mois de 2020, soit 77,8% du trafic des ports gérés par l’Agence nationale des ports (ANP).



Le port de Jorf Lasfar, qui a enregistré un trafic en hausse de 5,5% à 34,2 MT à fin novembre, confirme ainsi sa première place avec une quote-part de 40,4% du trafic global, indique l’ANP dans une note de synthèse de l’ANP.



Cette évolution est due principalement au fort rebond des exportations des engrais (+31,3%), des importations des céréales (+30%), du soufre (+16,8%), de l’acide sulfurique (+33%) et de l’ammoniac (+16,9%), explique la même source. Pour ce qui est du port de Casablanca, qui représente environ 32,6% du trafic global, il a assuré le transit de 27,6 MT, en hausse de 1,2% par rapport à fin novembre 2019, suite d’une part à l’augmentation des importations des céréales (+29,1%), du sucre (+15,5%), et d’autre part à la baisse des importations des conteneurs (-4,8%) et des exportations du sel (-75,3%).



Avec un volume de 4,1 MT, l’activité du port de Mohammedia a marqué une régression de 13,8% par rapport aux onze premiers mois de l’année 2019, due principalement à la baisse du trafic du gasoil (-20,5%).