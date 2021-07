Près de 30 millions de comptes bancaires ouverts ont été identifiés au niveau de la centrale des comptes bancaires à fin 2020, soit une hausse de 5,2% par rapport à 2019, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Près de 1,9 millions de comptes n’ont pas été mouvementés depuis au moins une année, précise BAM dans son nouveau tableau de bord (TdB) sur les “Statistiques des comptes bancaires”.

Aussi, 0,3% des comptes (93 432) sont libellés en devises étrangères dont 82,5% sont en Euro, alors que 63% des comptes ouverts sont des comptes chèques (18,9 millions) et 30% sont des comptes sur carnets (9 millions), fait savoir BAM. Et de noter que 2 059 303 nouveaux comptes ont été ouverts en 2020 après 2 671 160 comptes en 2019.

Pour les personnes titulaires de comptes bancaires, BAM indique que près de 17 millions de personnes détiennent au moins un compte bancaire, au titre de 2020, en hausse de 4,5% par rapport à 2019. Quant aux personnes ayant ouvert un compte pour la première fois, un total de 543.057 personnes physiques ont ouvert leur premier compte bancaire en 2020 contre 760.310 en 2019, relève BAM, précisant que 44% d’entre elles sont des femmes, 25% sont âgées entre 21 et 25 ans, 15% entre 19-20 ans et 13% entre 26 et 30 ans.

Et de poursuivre que 95% sont des Marocains résidant au Maroc et 3,3% sont des Marocains résidant à l’étranger.