L’Agence Nationale des Ports (ANP) a réalisé une émission obligataire ordinaire par placement privé d’un montant de 350 millions de dirhams (MDH).

« Dans le cadre de son plan de financement, l’ANP a réalisé une émission obligataire ordinaire, par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant global de 350 MDH », indique l’Agence dans un communiqué, précisant que cette nouvelle opération vise à financer le programme de développement de l’Agence au titre de la période 2022-2024 et à diversifier ses sources de financement.

L’opération a été structurée en une seule tranche à taux révisable annuellement et remboursable par amortissements annuels linéaires sur une période de 7 ans avec un délai de grâce de 2 ans portant uniquement sur le capital, note la même source.

A cette occasion, l’ANP a tenu à adresser ses vifs remerciements à l’ensemble des investisseurs et des institutionnels pour leur confiance réitérée et pour leur appui fort et continu, conclut le communiqué.