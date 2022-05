La 2ème édition de l’événement sportif et touristique « Road to Marrakech » aura lieu du 06 au 08 mai courant, avec la participation de 350 motards (hommes et femmes) représentant des clubs et des indépendants issus de 9 pays.

Organisée par le club motard « Crimson Aces » et la totalité de ses filiales, cette édition ambitionne de faire épanouir la passion de la moto sur les routes marocaines, indique un communiqué des organisateurs.

Cet évènement spécial de rassemblement international 100% motard du printemps 2022 fera son départ de la cité ocre en sillonnant le désert d’Agafay, Lalla Takerkoust, Tahanaout, Ourika, Ait Ourir avant de revenir à Marrakech, soit au total 150 km.

« Road To Marrakech » vise aussi à faire découvrir les potentialités touristiques de Marrakech et d’Al Haouz, a indiqué la même source, relevant que cet événement sera l’occasion aux motards à l’échelle nationale et internationale de contempler les paysages des régions en question et profiter d’une route marocaine riche en patrimoine et culture.

Cité dans le communiqué, Mohamed Othman Lahbabi, Président-Fondateur du Club Crimson Aces, a souligné que « Marrakech, étant la capitale des deux roues par excellence au Maroc, mérite d’avoir à son acquis un rassemblement international de motos digne de sa grandeur ».

« Notre Road a pour objectif de montrer au monde que le respect, la solidarité et la fraternité du motard ne dépendent ni de ville, ni de pays ou de sexe », a-t-il ajouté.

A l’instar de la première édition, « Road to Marrakech » comporte des soirées artistiques mettant en exergue la composante folklorique du patrimoine de Marrakech et de la province d’Al Haouz.