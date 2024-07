Après avoir lancé leur agence d’évènementiel culturelle Tendansia en 2021 et avoir importées plusieurs pièces théâtrales à succès au Maroc, le duo Myriam Bouayad et Saad Lahjouji, s’est lancé le pari fou d’organiser un festival du rire à Casablanca. Le succès a été immédiat, mais non sans obstacles, ils nous racontent.

Le festival ComediaBlanca, qui a affiché complet dès l’ouverture de sa billetterie, s’est imposé comme un événement incontournable depuis sa première édition le 18 mai dernier. Myriam Bouayad et Saad Lahjouji, co-fondateurs de l’agence et co-producteurs du festival, ont partagé dans une entrevue avec l’Infomédiaire les origines de leur projet. Celui-ci a germé dans leurs esprits peu après la crise du Covid-19, lorsqu’ils ont réalisé qu’il y avait un réel besoin de légèreté et de rire dans des périodes souvent moroses.

« Casablanca avait déjà pas mal de festivals du rire, qui se sont essoufflés avec le temps mais on avait pas une plateforme d’échange de rire ici à Casablanca et c’est de là qu’est parti l’idée et nous avons plongé tête première sans évaluer les risques et sans avoir une idée sur ce qui nous attendait que ce soit en terme de logistique de technicité », confient les deux producteurs.

L’église du Sacré-Cœur, récemment rénovée, a été choisie comme lieu emblématique pour le festival, où ils ont réussi à attirer plusieurs artistes très prisés tant sur la scène nationale qu’internationale, comme Mimo Lazrak, Ilyes Djadel, ou encore Asmaa El Arabi.

Fort du succès de cette première édition, une deuxième est déjà en préparation avec l’ambition d’attirer encore plus de grands noms de la comédie. De nombreuses surprises sont également au programme, y compris la possibilité d’intégrer des spectacles en anglais, une initiative étudiée attentivement par les fondateurs pour diversifier l’offre du festival.

Myriam et Saad se sont engagés à rester à l’écoute du public marocain et de ses désirs, afin de continuer à faire du ComediaBlanca un événement à la hauteur des attentes de tous les amateurs de comédie.