« CASABLANCA EVENTS & ANIMATION », acteur majeur dans le développement de la capitale économique, participe au dynamisme et au renforcement du rayonnement de la métropole, à travers une troisième édition du WECASABLANCA FESTIVAL qui se tiendra du 6 au 8 octobre.

Pour cette troisième édition le public casablancais aura l’occasion d’investir l’espace Toro pour découvrir différents univers du patrimoine musical marocain, indique les organisateurs dans un communiqué, soulignant qu’après deux éditions impactées par la pandémie, WECASABLANCA FESTIVAL se produira pour la première fois devant le public casablancais, où six artistes enflammeront la scène pendant trois soirées inédites.

Ainsi, l’ouverture officielle se tiendra le jeudi 06 octobre 2022 à partir de 20h, avec l’artiste avant-gardiste de la chanson marocaine moderne, Hatim Ammor, considéré comme l’un des

artistes les plus influents de sa génération, ajoute la même source. En première partie, le public casablancais découvrira MKA qui seul sur scène, jouera plusieurs instruments et offrira une expérience musicale unique.

Le vendredi 07 octobre 2022, l’espace Toro accueillera deux grands artistes. D’abord, Farid Ghannam, musicien et interprète confirmé dans le style gnaoui et raï, puis la star de la chanson chaâbi, Abdelaziz Stati et son jeu de violon magique.

Enfin, la clôture prévue le samedi 08 octobre 2022, mettra en avant deux artistes de la

nouvelle génération, Ali El Medydy considéré comme un prodige du Tarab, et Marouane Hajji, ambassadeur de la musique sacrée et du chant spirituel.