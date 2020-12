Un total de 400 millions de dirhams (MDH) a été levé lors de la séance adjudicataire à moyen et long terme (MLT) sur le marché obligataire de la semaine allant du 07 au 11 décembre, soit un taux de satisfaction de 4%, selon l’expert en solutions d’investissement et placements, Wafa Gestion.

Cette semaine, les levées ont concerné les maturités 26 semaines, 5 ans et 15 ans avec des montants respectifs de 100 MDH, 200 MDH et 100 MDH, précise Wafa Gestion dans ses reportings hebdomadaires taux et OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) du 11 décembre, notant que la demande s’est chiffrée à 9,5 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le marché secondaire, la courbe a subi une baisse sur tous les segments, indique la même source, faisant savoir que les maturités 2 ans et 10 ans ont perdu de 7,2 et 8,4 points de base (pbs) respectivement sur la semaine. Dans ce contexte, l’indice MBI a affiché une performance de 27 pbs sur la période.

S’agissant du marché monétaire, il est resté équilibré grâce à l’injection d’un montant de 8 MMDH par la Banque Centrale lors de ses interventions pour s’établir à 48 MMDH sous forme d’avances à 7 jours. Le montant des interventions sous forme de pension livrée à long terme s’affiche à 23,8 MMDH. Quant aux excédents de trésorerie, l’encours des placements du Trésor s’est chiffré à 150 MDH. Dans ce contexte, le taux interbancaire moyen pondéré (TMP) a atteint une moyenne de 1,5% sur la semaine.