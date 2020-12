Le contrat-programme entre l’État et la région Fès-Meknès, portant sur la réalisation de projets de développement d’une valeur budgétaire globale de 11,19 milliards de DH, prend progressivement corps.

Identifiant 97 projets, ce document porte sur une panoplie de secteurs d’activités, notamment l’infrastructure, l’industrie, les services numériques, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, l’agriculture, la promotion de l’emploi, le développement des compétences, l’artisanat ou l’économie sociale.

Et pour concrétiser ces projets prometteurs destinés à booster le développement de la région et renforcer sa compétitivité, plus d’une vingtaine d’accords de partenariat ont déjà été signés dans les domaines du développement de l’offre scolaire et universitaire et la généralisation de l’enseignement préscolaire, le renforcement de l’offre de soins et la mise à niveau du secteur de la santé, outre la consolidation du réseau routier.

Dans le domaine de l’enseignement, il s’agit de la réalisation de nombreux projets de nouvelles facultés et de complexes universitaires, outre le renforcement de la recherche et de l’innovation dans le domaine numérique au niveau des universités Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, Moulay Ismail (UMI) de Meknès et Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF), afin de consolider le rayonnement scientifique et académique des établissements d’enseignement supérieur de la région et d’accompagner la dynamique économique locale.

L’objectif est de faire en sorte que chaque province de la région dispose d’un établissement universitaire, de manière à permettre aux étudiants de suivre leur formations près de chez eux.

Ces projets d’enseignement supérieur, qui tendent à former les cadres et leaders de demain et ériger la région Fès-Meknès en véritable destination d’éducation et de savoir, concernent toutes les disciplines, allant de la science et des techniques aux finances, passant par la gestion, le sport et l’innovation.

Ils prévoient notamment l’extension de la faculté polydisciplinaire de Taza et la création de la faculté polydisciplinaire de Taounate, de la faculté du sport à Ifrane, du complexe universitaire à Boulemane et d’un pôle universitaire à Ain Chegag, outre la création d’une bibliothèque universitaire à l’UMI-Meknès, de l’École supérieure de commerce et de gestion-Meknès, et de l’Ecole nationale des sciences appliquées-Meknès, ainsi que le programme de généralisation de l’enseignement préscolaire à l’échelle de la région.

S’agissant du secteur de la santé, les projets, objets de conventions liant l’Etat et la région, visent la construction et l’équipement d’hôpitaux provinciaux et de proximité à Moulay Yaacoub, Boulemane, Taza, El Hajeb, Sefrou, Taounate, Meknès et Fès, la mise à niveau d’autres structures hospitalières à Ifrane et l’extension de l’hôpital Ibn Al Hassan pour les maladies psychiatriques et mentales à Fès.

Quant au volet relatif au renforcement du réseau routier, six conventions de partenariat d’un investissement de plus de 2,4 milliards de DH ont été signées pour la réalisation des projets prioritaires du programme de développement régional 2020-2022 dans le cadre de la mise œuvre des dispositions du contrat-programme entre l’État et la région.

Ces projets portent sur le dédoublement de la route nationale n°8 reliant Fès à Taounate, le dédoublement du tronçon échangeur de Fès-Sidi Khyar sur la même route, la réalisation de la liaison entre El Hajeb et l’échangeur autoroutier d’Ain Taoujdate sur la régionale 716, outre le renforcement de la route régionale 504 entre Sefrou, Ribat El Khayr et Bouiblane, le doublement du tronçon Imouzzer-Ifrane sur la RN8 et la mise à niveau des axes routiers stratégiques au niveau de la préfecture de Meknès.

D’après les responsables de la région, l’ensemble de ces projets, fruits du partenariat entre l’Etat et la région, sont de nature à favoriser la relance économique régionale, attirer les investisseurs et donner un coup d’accélérateur significatif à la région Fès-Meknès.