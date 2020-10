Le volume des femmes en situation de chômage s’est établi à 439.000 personnes, soit 29,7% du volume global du chômage au deuxième trimestre 2020, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Les femmes restent plus touchées par le chômage que les hommes, avec des taux de chômage respectifs de 15,6%, contre 11,1% au T2-2019 et de 11,3% (contre 7,2%), indique le HCP dans une note sur la situation des femmes au marché du travail T2-2020, ajoutant que dans les villes, leur taux de chômage est presque le double de celui des hommes avec respectivement 23,3% et 13,2%.

Par ailleurs, le HCP précise que plus de 7 femmes en chômage sur 10 (76,9%) sont âgées de moins de 35 ans et plus de 8 sur 10 (82,6%) sont diplômées, notant que les deux tiers des femmes au chômage (64,5% contre 45,2% pour les hommes) chôment depuis au moins une année et 54,0% sont des primo-demandeuses d’emploi (contre 33,6% pour les hommes).