Les retenues des barrages au niveau national ont atteint, au 8 janvier courant, plus de 6,05 milliards m3, soit un taux de remplissage de 38,8%, selon les données publiées par le ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

A noter que cinq barrages ont atteint un niveau record, avec un taux de remplissage de 100%. Il s’agit des barrages Chefchaouen et Imi lkhenk (Taroudant) qui sont passés respectivement d’un taux de remplissage de 97,1% pc et de 61,8% au 8 janvier 2020 à un taux de 100% à la même date en 2021, tandis que les barrages Nakhla, Bouhouda et Sidi Said Mâachou ont maintenu leur taux de remplissage de 100%.