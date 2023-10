Le magazine Économie Entreprises et son partenaire Kompass ont dévoilé, mardi à Tanger, le classement des 500 plus grandes entreprises du Maroc en termes de chiffres d’affaires.

Selon ce classement, désormais rebaptisé le « 500 Global », l’OCP demeure, sans conteste, la première entreprise marocaine, avec un chiffre d’affaires de 114,4 MMDH, suivi du groupe Renault (50,3 MMDH). L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) complète le podium avec un chiffre d’affaires de 40,9 MMDH.

« La guerre en Ukraine a très clairement favorisé le Top 10 des entreprises marocaines qui réalisent le plus grand chiffre d’affaires. C’est notamment le cas des sociétés de fertilisants et celles dont les activités sont liées aux matières premières internationales », note Hassan Alaoui, directeur de publication d’Économie Entreprises.

Dans le Top 10 des plus grandes entreprises marocaines, on retrouve désormais les trois plus grandes banques du Royaume, à savoir Attijariwafa bank (6e), Banque Centrale Populaire (7e) et la BMCE Bank of Africa (10e).

En dehors des banques, les grandes sociétés pétrolières et d’hydrocarbures présentent également 3 des leurs dans le Top 10. On y retrouve Vivo Energy Maroc (9e), TotalEnergies Maroc (8e) et Afriquia SMDC (5e). Maroc Telecom est l’unique entreprise du secteur des télécoms à figurer dans ce top 10 des mastodontes marocains avec une très honorable 4e place.

Par ailleurs, pour ce qui est des secteurs les plus représentés, la famille de l’agroalimentaire-agriculture- pêche, compte 85 entreprises dans le «500 Global», alors que les mines et énergie accaparent de 19,3% de parts dans le chiffre d’affaires global.

Enfin, c’est bien évidemment la région du Grand Casablanca qui est de loin celle qui compte le plus grand nombre de grandes entreprises au Maroc (349 dans le top 500, avec un chiffre d’affaires de 694,7 MMDH, soit une part de 73,8%). Viennent ensuite Rabat-Salé-Kénitra (13,9%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7,6%).