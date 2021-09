La campagne de vaccination lancée au Maroc et dans le monde est à l’origine d’un flot de “fake-news” relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. Ci-après un tri des intox :

– Suite à l’amélioration de la situation épidémiologique, les ministères de la santé, de l’Intérieur et de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique ont décidé, conjointement, de nouvelles mesures d’allègement des restrictions. FAUX

– La réouverture des salles de sport est prévue la semaine prochaine. FAUX

– Des cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés parmi les 23 détenus espagnols à la prison locale de Tétouan-2. FAUX

– Les vaccins ARN messager ont des effets sur le matériel génétique des receveurs. FAUX

– Les vaccins anti-covid-19 nuisent à la fertilité des femmes. FAUX

– Les suppléments en vitamines et minéraux permettent de guérir de la COVID-19. FAUX