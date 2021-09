Une délégation suisse a visité, mardi, plusieurs unités industrielles et l’Institut des métiers de l’aviation au sein du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) dans la province de Nouaceur, avec pour objectif l’exploration des opportunités de coopération bilatérale dans ce domaine vital.

L’ambassadeur de Suisse au Maroc, Guillaume Scheuer, a souligné dans une déclaration à la chaîne M24, que la visite de la délégation suisse, présidée par l’astronaute et professeur Claude Nicollier, s’inscrit dans le cadre de la célébration du centenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Suisse et le Maroc.

Cette visite tend notamment à prendre connaissance des potentialités et des compétences dont dispose le Maroc dans l’industrie aéronautique et spatiale, et à examiner les moyens pour établir un partenariat solide dans ce domaine surtout que la Suisse est riche de capacités importantes dans le domaine de l’industrie aérospatiale.

Rappelant les relations distinguées entre le Maroc et la Suisse qui sont basées sur la confiance et la coopération mutuelle aux niveaux politique, économique, culturel, commercial, industriel et scientifique, Scheuer a fait état de nombreux domaines qui peuvent faire l’objet d’une coopération constructive notamment dans le secteur de l’industrie aéronautique et spatiale.

Scheuer a également rappelé le riche parcours de l’astronaute Claude Nicollier qui a effectué quatre missions d’exploration spatiale depuis la Suisse et l’Europe dans le cadre des programmes de la NASA, notant que l’expérience accumulée par l’astronaute suisse peut être mise à profit.

Pour sa part, le président du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales, Karim Cheikh, a exprimé sa joie d’accueillir l’ambassadeur de Suisse au Maroc à la tête d’une importante délégation, qui comprend notamment le célèbre astronaute et professeur suisse Claude Nicollier, de l’informer des derniers développements que connaît le Maroc dans le domaine de l’industrie aéronautique et spatiale et d’examiner les moyens de coopération entre les entreprises marocaines et suisses dans les domaines y afférents.