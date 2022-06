Les levées de capitaux se sont chiffrées à 60 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, contre 76 MMDH en 2020, ressort-il de la première édition du rapport « Le marché des capitaux en chiffres » de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Pour ce qui est des titres de capital, les levées ont atteint 3 MMDH, dont 600 millions de dirhams (MDH) sont relatifs à l’introduction en bourse de la société de Travaux Généraux de Construction de Casablanca (TGCC), précise l’AMMC.

Les levées de dettes ont concerné le secteur financier à hauteur de 72% et le secteur des sociétés de participations à hauteur de 9%, fait savoir la même source.

Et de poursuivre que dans ce contexte, l’encours des obligations s’est situé à 159 MMDH à fin 2021 en hausse de 5,1% par rapport à fin 2020 et l’encours des titres de créances négociables s’est élevé à 84 MMDH et est resté quasi-stable par rapport à fin 2020.

Pour ce qui est du volume des opérations de prêt de titres, ce dernier a atteint 185 MMDH, en baisse de près de 27% par rapport à 2020.

À fin décembre 2021, l’encours des opérations de prêt de titres s’est établi à 21 MMDH. Les principaux emprunteurs sont les sociétés non financières (34,3%) et les banques (32,9%), et les principaux prêteurs, les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) avec 81,1% du volume traité.