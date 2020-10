La ville de Fès sera dotée prochainement d’un institut de formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics (BTP). Une convention de partenariat pour la création de ce nouvel établissement a été approuvée par le conseil communal de Fès, réuni mardi dernier en session ordinaire d’octobre sous le présidence du maire de la ville, Driss El Azami Idrissi.

Le centre devrait être créé dans le cadre d’un partenariat entre les secteurs public et privé, avec un financement de l’agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco). Ce partenariat rassemble la MCA, la commune de Fès, les ministères de l’éducation nationale, et de l’économie, l’OFPPT et la fédération nationale du bâtiment et des travaux publics. Le projet sera financé par le fonds Charaka de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco avec une enveloppe de plus de 70 millions de DH (MDH).

La session d’octobre a été marquée, également, par l’approbation de la programmation de recettes supplémentaires pour l’année budgétaire 2020, des comptes des dépenses des montants alloués aux arrondissements et du budget communal au titre de l’année 2021. Il a été procédé, entre autres, à l’adoption d’une convention de partenariat pour la création de deux centres de santé de proximité, d’une convention de partenariat entre les conseils régional et communal pour le transfert de la gestion des terrains de proximité, ainsi qu’une troisième relative au schéma directeur des zones industrielles de la région, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique.