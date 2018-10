Infomediaire Maroc – Le Conseil de la commune de Fès, réuni mercredi en session ordinaire du mois d’octobre, a adopté un projet de convention portant sur la réalisation de travaux d’aménagement de Oued Lhimer pour la protection de la ville des inondations, d’un coût global de 41,5 millions de dirhams (MDH).

Ce projet sera réalisé en partenariat avec le Conseil de la Région Fès-Meknès (18 MDH), le Conseil de la ville de Fès (11 MDH), l’Assemblée préfectorale (5,5 MDH), l’Office national des chemins de fer (5 MDH) et l’Agence du bassin hydraulique du Sebou (2 MDH).

Les zones avoisinantes à Oued Lhimer sont exposées durant la saison d’hiver à des inondations récurrentes, en dépit des actions de prévention et de nettoyage des alentours de la rivière.

C’est ainsi pour trouver une solution ‘’réelle et constructive’’ à ce problème, il a été convenu d’effectuer des travaux d’aménagement de Oued Lhimer dans le cadre d’une convention de partenariat, qui s’étale sur la période 2019-2021.

En vertu de cet accord, dont l’exécution sera assurée par un comité mixte présidée par le wali de la région Fès-Meknès, les parties signataires s’engagent à mobiliser les ressources financières nécessaires et à réaliser les travaux conformément au programme convenu, à travers des sociétés spécialisés en la matière sélectionnées dans le cadre d’un appel d’offres.

Présidée par le maire de la ville, Idriss El Azami El Idrissi, cette session a connu l’approbation d’une série de conventions de partenariat concernant les infrastructures de base et le secteur sportif.

La rencontre a été marquée aussi par l’adoption d’une convention liant la Commune de Fès, le ministère de l’économie et des finances, le ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme et de l’habitat et le groupe Al Omrane pour la réalisation et le financement du projet de mise à niveau de la falaise de Moulay Driss et la route Ain Smen.

Ce projet, qui nécessitera une enveloppe budgétaire de près de 41 MDH, vise à garantir un habitat décent à la population et à lutter contre l’habitat insalubre.

Rédaction Infomediaire.