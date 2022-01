Un total de 73 établissements d’hébergement touristique, d’un investissement de 708 millions de DH (MDH) sont en cours de réalisation dans la région de Fès-Meknès, selon des données du Centre Régional d’Investissement (CRI).

Ces nouveaux projets renforceront la capacité d’accueil touristique dans la région, avec la création de plus de 3.600 lits supplémentaires, précise la même source.

Le CRI de Fès-Meknès fait état, par ailleurs, de la mise en service d’une douzaine de projets d’hébergement touristique avec une capacité d’accueil estimée à 356 lits. La réalisation de ces unités a nécessité un investissement global de 151 MDH.

Le CRI de Fès-Meknès indique, en outre, que 43 projets d’hébergement touristique sont en cours d’étude. Nécessitant une enveloppe budgétaire de 920 MDH, ces projets devront créer plus de 3.000 lits additionnels.

La région Fès-Meknès compte plus de 380 établissements d’hébergement touristique classés, toutes catégories confondues. La capacité d’accueil de ces unités, qui se répartissent sur les neuf préfectures et provinces que compte la région, s’établit à plus de 21.900 lits.

Le tourisme, secteur économique clé pour la Région, contribue à 8,5% du PIB national du tourisme. Il a engendré un chiffre d’affaires de 349 MDH en 2019.

Les professionnels misent sur l’amélioration des prestations touristiques, la prospection des marchés émergents au potentiel encore sous-exploité et la diversification de l’offre touristique, à travers l’établissement de nouveaux itinéraires ouverts sur les autres villes de la région (Ifrane, Meknès, Taza, Taounate et Immouzer).