Le volume global des échanges à la Bourse de Casablanca s’est établi, au titre de la séance de ce jeudi, à plus de 527,68 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central (actions).

Bank Of Africa a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 196,94 MDH, suivi de Aradei Capital avec 26,35 MDH et Itissalat Al-Maghrib avec 17,26 MDH.

La capitalisation boursière a, de son côté, dépassé les 713,33 milliards de dirhams (MMDH).