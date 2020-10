Le Conseil d’administration du Centre régional d’investissement (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab a tenu, mardi à Dakhla, sa 2éme réunion, en application de la loi 47-18, portant réforme des centres régionaux d’investissement et création des commissions régionales unifiées d’investissement.

Et dans un exposé, le directeur du CRI, Mounir Houari, a mis en avant les réalisations du pôle “Maison de l’investisseur”, faisant savoir que quelque 905 entreprises ont été créées du 1er janvier au 30 septembre 2020, avec un délai moyen de création de cinq jours. Il s’agit, a-t-il précisé, de 519 entreprises personnes morales (42,65%), et de 386 personnes physiques (57,43%) avec une prédominance du secteur du commerce et celui des services.

Houari a également précisé que 353 dossiers ont été soumis par les investisseurs, 232 validés par le CRI, 180 statués en CRUI et 141 ayant reçu un avis favorable. Durant la période du confinement, il a fait savoir que le CRI a tenu 12 réunions, précisant que 69 dossiers ont été traités et 48 ayant reçu un avis favorable, pour un investissement d’environ 2,6 MMDH, dont 1,6 MMDH pour le projet de dessalement de l’eau de mer pour irriguer 5.000 hectares de terres agricoles à Dakhla. Dans le cadre du programme Intelaka, le CRI a reçu plus de 500 jeunes porteurs de projets qui ont bénéficié des services d’accompagnement ou d’orientation mises en place, a-t-il avancé, soulignant que le Centre assiste directement 40 jeunes promoteurs dans les démarches de réalisation de leurs projets.