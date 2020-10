Le taux de reproduction du Covid-19 au Maroc se stabilise autour de 1,08 et dépasse 1 dans dix régions, a indiqué ce mardi un responsable du ministère de la Santé.

Dans sa présentation du bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique, le chef de division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Abdelkrim Meziane Belfkih, a souligné que toutes les régions du Royaume déploient des efforts et entreprennent des mesures pour faire baisser cet indice à moins de 1.

Et en ce qui concerne l’évolution hebdomadaire du nombre de tests, le responsable a relevé que les chiffres et les indicateurs montrent que le Maroc continue à occuper la deuxième place en Afrique et la 31ème au niveau mondial, avec plus de 166 000 tests par semaine, soit une moyenne quotidienne de 23 700 tests, ajoutant que le taux de positivité des tests fait apparaître une tendance à la hausse lors des deux dernières semaines en passant de 11% à 15,15%.